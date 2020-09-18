18 сентября. В Добринском районе еще 3 человека заразились коронавирусом. В Липецкой области – 32

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 32 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 15

г. Елец – 3

Грязинский район – 1

Данковский район – 3

Добринский район – 3

Добровский район – 2

Липецкий район – 1

Тербунский район – 1

Усманский район – 1

Хлевенский район – 1

Чаплыгинский район – 1

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5682 случая новой коронавирусной инфекции, 5076 человек выздоровели, 36 человека умерли. 570 — на лечении.

По состоянию на 14.00, 18.09.2020 г. в больницах находятся:

436 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

344 человека с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 134 пациента с лёгкой формой COVID-19.