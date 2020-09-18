Общество

18 сентября. В Добринском районе еще 3 человека заразились коронавирусом. В Липецкой области – 32

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За последние сутки в Липецкой области подтверждены 32 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 15
  • г. Елец – 3
  • Грязинский район – 1
  • Данковский район – 3
  • Добринский район – 3
  • Добровский район – 2
  • Липецкий район – 1
  • Тербунский район – 1
  • Усманский район – 1
  • Хлевенский район – 1
  • Чаплыгинский район – 1

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5682 случая новой коронавирусной инфекции, 5076 человек выздоровели, 36 человека умерли. 570 — на лечении.

По состоянию на 14.00, 18.09.2020 г. в больницах находятся:

436 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

344 человека с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 134 пациента с лёгкой формой COVID-19.

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