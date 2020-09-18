18 сентября. В Добринском районе еще 3 человека заразились коронавирусом. В Липецкой области – 32

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 32 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 15
- г. Елец – 3
- Грязинский район – 1
- Данковский район – 3
- Добринский район – 3
- Добровский район – 2
- Липецкий район – 1
- Тербунский район – 1
- Усманский район – 1
- Хлевенский район – 1
- Чаплыгинский район – 1
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5682 случая новой коронавирусной инфекции, 5076 человек выздоровели, 36 человека умерли. 570 — на лечении.
По состоянию на 14.00, 18.09.2020 г. в больницах находятся:
436 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
344 человека с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 134 пациента с лёгкой формой COVID-19.