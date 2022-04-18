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19 апреля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям:

ул. Водопьянова, 37, 39, 41; ул. Смургиса, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Стаханова, 2, 4, 6, 8 8а, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24, ЦТП ПАО Квадра

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Стаханова, 13а

ул. Ковалева, 127а, 128, вл.129/2, вл.129/3, вл.129/4, вл.129, 130б, вл.130, вл,130в, вл.131В, ст131б, вл.132, вл.132в, вл.133а, ст,133б, вл.134, 136, 136стр.1, вл.138, 140

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Ковалева, вл.138

ул. Клары Цеткин, 1а ст.1; 1а; 1а ст.3; вл.33; 1 ст.1; вл.33 ст.1; 1 ст.3; 25а; 20; 23; 25; 53; 54; 55; 55а; 55б; 55а/2; 55д; 56д; 55/31

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Клары Цеткин, 55

ул. Фурманова, 23а; 32; 34; 41; 43; 23/3; 36а; 37; 27; 45; 44; 59в; 59б; 53; 53а; 54; 30а; Осенний проезд, 2б; 1а; 1б; 1в; 1г; 1д; частный сектор: ул. Земная; ул. Зареченская; ул. Фурманова; ул. Дорожная; ул. Лесопарковое хозяйство

Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Фурманова, 34.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.