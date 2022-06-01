Традиционно, в первый день лета во всех странах мира отмечается День защиты детей. Это не только один из самых радостных и любимых праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что они несут ответственность за детей, которые нуждаются в их постоянной заботе и защите. В них наша радость и надежда, труд и счастье.

По данным Липецкстата на начало 2021 года 19% всего населения Липецкой области составляли дети в возрасте до 18 лет или 215,7 тысячи человек. Малышей в возрасте от 0 до 6 лет – 81,0 тыс. человек, детей в возрасте 7-14 лет – 101,0 тыс. человек, подростков 15-17 лет – 33,7 тыс. человек. В городской местности проживает 2/3 несовершеннолетних.

За прошедший год в регионе на свет появилось 86 двоен. Всего же родились 8853 ребенка, при этом численность новорожденных мальчиков преобладает над численностью девочек и составляет 107 мальчиков на 100 девочек. Общий коэффициент рождаемости по области составил 7,9 родившихся на 1000 человек населения. Наибольшее число рождений было зафиксировано в июле – 813 малышей.

Каждый пятый новорожденный имел вес менее 3 килограмм, с весом более четырех килограммов родились 665 мальчиков и 349 девочек, самый крупный малыш (девочка) родился с весом 5720 грамм.

Первыми по счету в семье на свет появились 35,2% детей, вторыми – 38,3% от всех рождений или 3394 малыша (в 2020 году – 3698 человек), а третьими и более – 26,5% или 2342 младенца, что на 18 детей меньше, чем в 2020 году.

Точные данные о том, сколько детей в стране и в каких условиях они проживают, для формирования новых социальных программ можно получить только с помощью специальных выборочных исследований и Всероссийской переписи населения, итоги которой будут опубликованы во втором полугодии 2022 года.