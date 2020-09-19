19 сентября. Умерла медсестра из Добринского района с подтвержденным диагнозом COVID-19

Жительница Добринского района с подтверждённым COVID-19 умерла в Липецкой области. Это уже 37-я смерть пациента с коронавирусной инфекцией в регионе.

Умершей было 49 лет. Она работала медицинской сестрой.

Женщина находилась на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

В связи с имеющейся у пациентки тяжёлой патологией сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, другими хроническими заболеваниями внебольничная пневмония имела тяжелое течение, на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности констатирована смерть.