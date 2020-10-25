195 тысяч пассажиров перевезли водители Добринского АТП за 9 месяцев 2020 года

День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта по праву считается всенародным праздником, потому что имеет отношение ко всем водителям, посвятившим себя этой нелегкой работе. В последнее воскресенье октября все те, кто трудится в ОАО «Добринское АТП», принимают заслуженные поздравления.

Директор предприятия Виктор Шибаев в беседе с корреспондентом «Добринских вестей» отметил, что профессия водителя требует высочайшего мастерства, организованности, выдержки и ответственности. В подтверждении этих слов приведем цифры статистики.

За 9 месяцев текущего года водители предприятия перевезли по 14 маршрутам: междугородным, межобластным, пригородным — 195 тысяч пассажиров, выполнив при этом 12 018 рейсов общей протяженностью 560 000 километров. Двигатели автобусов за три квартала наработали 28 000 условных машино-часов.

В среднем за один рабочий день водители автопредприятия проезжали на автобусах 1950 километров. Даже коронавирусная инфекция не смогла внести коррективы в четкий ритм автохозяйства.

Наши автотранспортники работают слаженно, что не осталось без поощрений. Накануне профессионального праздника из Липецка пришли приятные известия. Благодарности главы администрации Липецкой области был удостоен инженер по охране труда и БДД Александр Агарков. Тем самым был отмечен его многолетний добросовестный труд.

Почетную грамоту областного управления дорог и транспорта получила Вера Прошина, бухгалтер расчетного стола.

Почетными грамотами Совета депутатов и администрации Добринского муниципального района поощрили водителей Сергея Какоткина и Олега Анохина.

Автопарк предприятия обновляется. Так, три новых автобуса среднего класса марки ПАЗ год назад прибыли в Добринский район и уже активно работают на маршрутах. После выполнения заданного объема рейсов, зачастую лишь поздним вечером, машины возвращаются обратно.

Нынешний день ОАО «Добринское АТП» — километры, рейсы и пассажиры. И в будни, и в праздники.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов не раз отмечал, что профессия водителя нужна во все времена, на любом производстве, в любой сфере деятельности.

— Областная власть придает большое значение стабильной и надежной работе автотранспортных предприятий, — сказал он. И пожелал работникам отрасли здоровья, благополучия, безаварийного движения по дорогам и удачи в пути.