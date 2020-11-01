2,1% молока на рынке Липецкой области не соответствуют требованиям техрегламента

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области за 9 месяцев 2020 года провело 46 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства и реализации молока и молочной продукции.

В ходе проверок отобрано 2074 пробы молочной продукции. 45 проб из них (а это 2,1%) не соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

По микробиологическим показателям исследовано 1478 проб молока и молочных продуктов, из них 25 проб (1,7%) не соответствовали требованиям технического регламента;

По физико-химическим показателям исследовано 480 проб молока и молочных продуктов, из них не соответствовали требованиям гигиенических нормативов 20 проб (4,1%), в т.ч. по фальсификации – 10 проб (2,1%); из 116 исследованных проб по санитарно-химическим показателям все пробы отвечали установленным требованиям.

В ходе проверок выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»: не в полном объеме поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП; реализация продукции, не соответствующей требованиям технического регламента по микробиологическим показателям и показателям фальсификации; нарушения правил продажи молочной продукции.

Забраковано 7 партий молочных продуктов объемом 8 кг. Основными причинами изъятия из оборота явились: реализация продукции по истечении сроков годности, нарушение условий хранения, фальсификация.

За выявленные нарушения санитарного законодательства в отношении виновных лиц вынесено 38 постановлений о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму 380 тысяч рублей. Даны предписания об устранении выявленных нарушений, которые находятся на контроле в управлении.