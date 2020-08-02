Общество

2 августа. В Добринском районе – новый случай заражения коронавирусом

38 минут назад
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В Липецкой области зарегистрированы новые случаи инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 13 человек.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 4
Грязинский район – 3
Данковский район – 1
Добринский район – 1
Долгоруковский район – 1
Лев-Толстовский район – 1
Хлевенский район – 1
Чаплыгинский район – 1

Всего на территории региона выявлено 4578 случаев новой коронавирусной инфекции. 

Между тем, ещё четыре человека в регионе завершили лечение.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 4578 случаев новой коронавирусной инфекции, 3665 человек выздоровели, 22 человека умерли. 891 — на лечении.

По состоянию на 14.00, 2.08.2020г. в больницах находятся:

241 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

144 человека с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 650 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

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