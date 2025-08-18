2 миллиона тонн зерна нового урожая собрали липецкие аграрии

2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых собрали липецкие аграрии. Урожайность держится на уровне 52 центнеров с гектара и превышает прошлогоднюю более чем на 10 центнеров.

Лидер по валовому сбору — Добринский район. Там уже намолотили 281,5 тысячи тонн. Больше всех с одного гектара собирают аграрии Лев-Толстовского района — по 58 центнеров. Также в топ-3 по урожайности Чаплыгинский район с 56 центнерами с гектара и Становлянский округ с 55,7 центнера с гектара.

«За всеми этими цифрами – тяжелейший труд без выходных и праздников, профессионализм, любовь к своей земле. Благодарю наших аграриев за работу и вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.