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2 октября. В Липецкой области у 45 человек выявили коронавирус

6 часов назад
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За последние сутки в Липецкой области еще у 45 человек подтвердился диагноз COVID-19. В Добринском районе 3 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 18
  • г. Елец – 4
  • Грязинский район – 5
  • Добринский район – 3
  • Задонский район – 3
  • Липецкий район – 2
  • Становлянский район – 3
  • Тербунский район – 3
  • Хлевенский район – 4

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 6188 случаев новой коронавирусной инфекции, 5477 человек выздоровели, 46 человек умерли.

О последних двух смертельных случаях стало известно сегодня. Скончались мужчины из Грязинского и Чаплыгинского районов. Одному из них было 70, второму 65 лет.

2 октября. В Липецкой области скончались двое мужчин с коронавирусом

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