2 октября. В Липецкой области у 45 человек выявили коронавирус

За последние сутки в Липецкой области еще у 45 человек подтвердился диагноз COVID-19. В Добринском районе 3 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 18

г. Елец – 4

Грязинский район – 5

Добринский район – 3

Задонский район – 3

Липецкий район – 2

Становлянский район – 3

Тербунский район – 3

Хлевенский район – 4

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 6188 случаев новой коронавирусной инфекции, 5477 человек выздоровели, 46 человек умерли.

О последних двух смертельных случаях стало известно сегодня. Скончались мужчины из Грязинского и Чаплыгинского районов. Одному из них было 70, второму 65 лет.