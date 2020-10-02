2 октября. В Липецкой области у 45 человек выявили коронавирус

За последние сутки в Липецкой области еще у 45 человек подтвердился диагноз COVID-19. В Добринском районе 3 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 18
- г. Елец – 4
- Грязинский район – 5
- Добринский район – 3
- Задонский район – 3
- Липецкий район – 2
- Становлянский район – 3
- Тербунский район – 3
- Хлевенский район – 4
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 6188 случаев новой коронавирусной инфекции, 5477 человек выздоровели, 46 человек умерли.
О последних двух смертельных случаях стало известно сегодня. Скончались мужчины из Грязинского и Чаплыгинского районов. Одному из них было 70, второму 65 лет.