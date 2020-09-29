2 октября жители Липецкой области услышат звук сирены. Как на это реагировать?

2 октября 2020 года, с 10:00 до 11:00 часов, в Липецкой области будет проводиться комплексная проверка готовности региональной системы централизованного оповещения населения региона с передачей сигнала «Внимание всем» и включением громкоговорящих устройств и электросирен.

Услышав сигнал, Вы можете включить телевизор на канале «Россия 1» или радиоприемник на волне «Радио России» и прослушать сообщение о проводимой проверке системы оповещения.

Никаких дополнительных действий при проведении проверки системы оповещения от Вас не требуется.

Справочную информацию о комплексной проверке системы оповещения и иным вопросам можно получить по номеру: 8-800-450-48-48.

Наиболее часто задаваемые вопросы (возможные):

Я слышу ревущую сирену или «Внимание всем». Что это за сигнал?

Это сигнал оповещения «Внимание всем». Никаких действий предпринимать не требуется. Сейчас проводится проверка готовности системы централизованного оповещения населения Липецкой области. Для получения дополнительной информации Вы можете включить телевизор на канал Россия и ждать соответствующего информационного сообщения.

Я слышу ревущую сирену или «Внимание всем». Что мне делать?

Это сигнал оповещения «Внимание всем». Никаких действий предпринимать не требуется. Сейчас проводится проверка готовности системы централизованного оповещения населения Липецкой области. Для получения дополнительной информации Вы можете включить телевизор на канал Россия и ждать соответствующего информационного сообщения.

Что такое система централизованного оповещения населения Липецкой области?

Специализированные технические средства громкоговорящие (или сирены), а также мероприятия по замещению трансляций общедоступных каналов, предназначенные для оповещения населения в экстренных случаях или при проверке.

Для чего подается сигнал «Внимание всем»?

Сигнал «Внимание всем» подается для привлечения внимания населения для последующего информирования.

Как я узнаю сигнал «Внимание всем»?

Сигнал «Внимание всем» подается путем включения электромеханических сирен, специализированных технических средств оповещения, а также других сигнальных средств.

Где я услышу сигнал оповещения?

Технические средства оповещения установлены во всех административных центрах муниципальных районов (городских округов) Липецкой области. Сигнал можно услышать на улицах в общественных местах.

Я живу не в административном центре. Как я узнаю о проверке системы оповещения?

В тот же период времени будет осуществлена передача информационных аудио- и аудиовизуальных роликов с замещением сигналов общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов – т.е. по телевизору, например, по каналу Россия.

Где еще я могу уточнить информацию о проводимой проверке или о моих действиях?

В Главном управлении МЧС России по Липецкой области. Телефон 8 (4742) 22-88-60.