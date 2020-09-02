2 сентября. Пожилой мужчина с подтверждённым COVID-19 умер в Липецкой области

В Липецкой области зарегистрирована двадцать восьмая смерть пациента с подтверждённым диагнозом. Скончался 81-летний мужчина из Липецка.

Умерший получал лечение в стационаре по поводу двусторонней полисегментарной пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией. Медицинская помощь оказывалась мужчине в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России.

В связи с имеющимися у пациента тяжёлыми патологиями сердечно-сосудистой и лёгочной систем внебольничная пневмония имела тяжёлое течение, на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности констатирована смерть.