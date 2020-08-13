20 августа в Добринке пройдет областная ярмарка

Администрация Добринского муниципального района проводит областную розничную ярмарку в четверг, 20 августа, в п. Добринка.

В ярмарке примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации района и области.

В широком ассортименте будут представлены товары народного потребления, мясопродукты, молочная, бакалейная продукция, овощи, фрукты и многое другое.

Время работы ярмарки с 8.00 до 14.00 часов.