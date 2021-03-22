Приговором Елецкого городского суда жительница г. Ельца признана виновной в незаконном производстве наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере, а также покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в значительном размере, организованной группой.

В ходе следствия ей предъявлено обвинение по по ст.228.1 ч.5 УК РФ и по ст.ст.30 ч.3-228.1 ч. 4 п. «а» УК РФ.

Как установлено материалами уголовного дела, 20-летняя ранее не судимая ельчанка весной 2019 года была вовлечена в состав организованной группы для распространения наркотических средств на территории области.

Согласно отведенной ей роли она осуществляла получение через тайники (закладки) крупных партий наркотических средств, хранила их в местах своего проживания; расфасовывала и размещала в тайниках (закладках) для «закладчиков», с последующей передачей «операторам» организованной преступной группы информации с описанием их местонахождения, а также осуществляла деятельность по приобретению жидкостей, веществ, предметов и приспособлений, необходимых для незаконного производства наркотических средств и последующей размещению произведенных наркотиков в тайниках (закладках) на территории области для последующего сбыта.

Однако в феврале 2020 года ее деятельность была пресечена полицией, обнаруженные наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

В ходе производства обыска в квартире обвиняемой было изъято синтетическое наркотическое средство общей массой 239,42 г, а также предметы и оборудование, предназначенное для незаконного производства указанного наркотического средства.

В ходе следствия обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, что способствовало раскрытию особо тяжкого преступления, связанного с незаконным сбытом наркотических средств в крупном размере.

При назначении наказания подсудимой, учитывая мнение государственного обвинителя, суд назначил ей наказание по совокупности совершенных преступлений в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

“Разъясняем, что незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества организованной группой либо в особо крупном размере предусматривают безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет”, – говорится в сообщении прокуратуры Липецкой области.