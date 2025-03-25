20 педагогов борются за звание «Учитель года Липецкой области»

Конкурс «Учитель года Липецкой области» начался в регионе. За победу и приз в размере 500 тысяч рублей борются 20 педагогов – победителей муниципальных этапов. Это учителя русского языка и литературы, математики, физики и информатики, истории и обществознания, биологии и географии, иностранного языка, музыки, начальных классов.

Соревновательной площадкой стала школа №26 Липецка. В рамках конкурса педагоги провели открытые уроки, а также продемонстрировали свой опыт в вопросах обучения и воспитания школьников. Во второй этап конкурса, который состоится 2 апреля, будут допущены только пятеро учителей. Им предстоит дать мастер-класс и ответить на актуальные вопросы развития системы образования в рамках испытания «Вопрос Учителю года». Четверо получат денежное вознаграждение в 200 тысяч рублей. Абсолютный победитель – 500 тысяч рублей рублей и право представлять регион на Всероссийском этапе.

«Учитель года Липецкой области» проводится в 29 раз. В региональном минобразования подчеркнули, что конкурс направлен на поддержку и поощрение талантливых педагогов, повышение статуса учителя и роста престижа профессии. «Мы уделяем особое внимание повышению квалификации педагогов, их профессиональному росту и развитию инновационных подходов в обучении. Учителя, участвующие в профессиональных конкурсах, получают возможность обмениваться опытом с коллегами, совершенствовать свои методики и внедрять новые образовательные технологии на своих уроках», – отметил губернатор Игорь Артамонов.