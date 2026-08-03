20 просветителей Липецкой области претендуют на всероссийскую премию «Знание»

Липецкая область активно включилась в борьбу за главную просветительскую награду страны. На соискание просветительской премии «Знание» — 2026 от нашего региона подано уже 20 заявок. Всего же по России зарегистрировано более 5 тысяч участников. Приём заявок продолжается до сентября, и организаторы — Российское общество «Знание» — уже опубликовали промежуточный рейтинг регионов.

Наибольшее число заявок от Липецкой области сосредоточено в трёх номинациях: «За просветительскую деятельность в образовательной организации»; «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества»; «За вклад в просвещение в сфере „Культура и искусство“».

В номинации, посвящённой сохранению памяти о защитниках Отечества, Липецкую область представляет проект «Дневник воина». Его реализует редакция газеты «Сельские зори». В основе проекта — личные свидетельства участников специальной военной операции и жителей региона, чьи судьбы переплелись с событиями последних лет.

Авторы собирают письма, дневники, интервью с военнослужащими и их семьями. Публикации рассказывают о боевом пути земляков, их переживаниях, характере и человеческих качествах. Материалы выходят как в печатной версии газеты (тираж — 2 тыс. экземпляров), так и в социальных сетях. Общий охват проекта уже превысил 29 тыс. человек, и коллектив продолжает пополнять архив новыми историями.

Все соискатели получат сертификаты об участии, а также смогут претендовать на специальные региональные награды. Их вручат лучшему просветителю и лучшему просветительскому проекту в каждом субъекте РФ.

Федеральный шорт-лист «Знание.Премия» сформирует Экспертный совет, в который войдут представители всех регионов — государственные деятели, учёные, руководители компаний и молодёжных организаций. Торжественная церемония награждения лауреатов традиционно пройдёт в Москве с участием первых лиц государства.

«Такие инициативы сочетают в себе глубокие традиции и современные подходы к работе с людьми. Они укрепляют общество, формируют единое культурное и образовательное пространство. Горжусь нашими просветителями, которые достойно представляют Липецкую область на всероссийском уровне. Уверен, их успех станет примером для молодёжи и даст новый импульс для развития образования, культуры и патриотического воспитания в регионе», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.