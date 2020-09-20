20 сентября. В Добринском районе 6 новых случаев инфицирования коронавирусом. В Липецкой области – 32

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 32 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 11
- г. Елец – 3
- Грязинский район – 3
- Добринский район – 6
- Елецкий район – 1
- Краснинский район – 1
- Лев – Толстовский район – 1
- Усманский район – 6
Всего на территории региона зарегистрировано 5747 случаев новой коронавирусной инфекции, 5116 человек выздоровели, 37 человек умерли. 594 — на лечении.
По состоянию на 14.00, 20.09.2020 г. в больницах находятся:
401 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
360 человека с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 193 пациента с лёгкой формой COVID-19.