Общество

20 сентября. В Добринском районе 6 новых случаев инфицирования коронавирусом. В Липецкой области – 32

2 минуты назад
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За последние сутки в Липецкой области подтверждены 32 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 11
  • г. Елец – 3
  • Грязинский район – 3
  • Добринский район – 6
  • Елецкий район – 1
  • Краснинский район – 1
  • Лев – Толстовский район – 1
  • Усманский район – 6

Всего на территории региона зарегистрировано 5747 случаев новой коронавирусной инфекции, 5116 человек выздоровели, 37 человек умерли. 594 — на лечении.

По состоянию на 14.00, 20.09.2020 г. в больницах находятся:

401 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

360 человека с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 193 пациента с лёгкой формой COVID-19.

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