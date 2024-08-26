Тихон Задонский (в миру Тимофей Савельевич Соколов, при рождении Кириллов — епископ Воронежский и Елецкий, богослов, крупнейший православный религиозный просветитель XVIII века. Канонизирован Русской церковью в лике святителей, почитается как чудотворец. Пример жизни, поданный святым, служит образцом служения Господу и ближним, а его труды можно назвать бесценным сокровищем. Особо принято молиться святителю Тихону о врачевании душевных недугов.

К сожалению, точная дата рождения Святителя неизвестна, поэтому юбилейные празднования приурочены к 26 августа — Дню прославления и второго обретения мощей свт. Тихона Задонского.

Будущий «Российский Златоуст» родился в 1724 году в деревне Короцко Новгородской губернии в семье бедного псаломщика Савелия Кириллова. Окончил духовную семинарию в Новгороде, где ему была присвоена новая фамилия — Соколов.

10 апреля 1758 года совершилось пострижение Тимофея Савельевича. В иночестве он был наречен Тихоном. Вскоре он был назначен архимандритом Желтикова монастыря, а затем ректором и учителем богословия в Тверской семинарии. На своих занятиях архимандрит Тихон более старался действовать на сердце своих слушателей. Он читал лекции по нравственному богословию, впервые по-русски вместо общепринятого в то время латинского языка, и при этом так увлекательно, что слушать его собиралось много посторонних лиц.

В 1761 году был хиротонисан во епископа Кексгольмского и Ладожского, викария Новгородского архиепископа. В 1763 году возглавил Воронежскую и Елецкую епархию.

Запретил телесные наказания духовенства. Заботился о просвещении как детей духовенства, так и самого духовенства, с этой целью открывал школы. Написал множество произведений об основах православного вероучения, а также проповеди и поучения, адресованные как священнослужителям, так и мирянам, за что был назван «Собирателем сокровища духовной мудрости», «российским Златоустом».

В 1767 году ушёл на покой, с 1769 года жил в Задонском монастыре. 24 августа 1783 г. преставился и был захоронен в монастыре. В 1861 г. причислен к лику святых.

28 января 1919 года по приказу Чрезвычайной комиссии мощи были вскрыты. Мощи Святителя хранились в музеях: сначала в Ельце, потом в Орле. Во время празднования 1000-летия Крещения Руси мощи были возвращены Церкви и находились в кафедральном Ахтырском соборе.

26 августа 1991 года мощи святителя Тихона возвратились в Задонский Рождество-Богородицкий монастырь. С тех пор ежегодно в этот день тысячи паломников со всей России и стран ближнего и дальнего Зарубежья стекаются в монастырь, чтобы поклониться мощам и прославить Светоча Православия.

В 2021 году на Втором российском фестивале «Живое наследие», состоявшемся на площадках Общественной палаты РФ в Москве, опубликовали списки ТОП-1000 культурных и туристических брендов России. По результатам оценки экспертного жюри победителем Национального конкурса в категории «Персоны» стал Тихон Задонский.

В 2024 г. рамках субсидии, предоставленной управлением внутренней политики Липецкой области Липецкой епархии главный собор Рождество-Богородицкого мужского монастыря был украшен, а верующим прибывающим в монастырь розданы книги «Путеводитель по творениям свт. Тихона Задонского» и акафисты свт. Тихону Задонскому.

23 августа около входа в здание Липецкого епархиального управления был совершен чин освящения памятника Российскому Златоусту, воздвигнутый попечением благотворителей.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл благословил для участия в праздничных мероприятиях владыку Феогноста, митрополита Каширского, викария патриарха Московского и всея Руси, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству.

Губернатор Липецкой области И.Г. Артамонов неоднократно подчеркивал, что «взаимодействие с митрополией важно для сохранения традиций, укрепления связи между поколениями, воплощения в жизнь идей гуманизма и добра».