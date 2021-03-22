В январе 2021 года в Липецкой области родилось 714 человек, что на 9% меньше, чем в январе 2020 года. Такие цифры приводит пресс-служба Липецкстата.

Среди родившихся живыми 36% детей родились у матерей первыми, 39 – вторыми, 25% – третьими и последующими.

В январе 2021 года родилось 7 пар близнецов.

Число умерших составило 2088 человек и увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Превышение числа умерших над числом родившихся за январь 2021 года составило 1374 человека, или 14,3 на 1000 человек населения.

За первый месяц 2021 года в регионе было зарегистрировано 374 брака, что на 17% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года.

При этом число зарегистрированных разводов сократилось на 20%: если в январе 2020 года их количество составляло 456, то в январе 2021 года – 363.

Естественное движение населения за январь