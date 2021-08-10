В Добринском районе с 21 августа на территории закрепленных и общедоступных охотничьих угодий открывается сезон любительской и спортивной охоты на пернатую дичь: водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную.

При этом установлены следующие нормы допустимой добычи дичи на одного охотника в день: боровая и болотно-луговая дичь – не более 5 особей, водоплавающая – не более 3-х особей, степная и полевая дичь – не более 10 особей, ворона серая – без ограничений. При охоте на пернатую дичь запрещается применение любых самоловов, световых, электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными. Также запрещено применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Выдача разрешений на добычу пернатой дичи будет осуществляться при наличии охотничьего билета и оплаты госпошлины.

Сезон охоты продлится в районе до 30 ноября.