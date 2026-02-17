21-летняя липчанка победила в федеральном конкурсе «Наука. Территория героев» и получила грант в 300 000 рублей

Липчанка Алла Лыкова стала абсолютным победителем шестого сезона научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев» в направлении «Биохимия открытий». Финал состязания прошёл в кампусе МГТУ имени Н. Баумана.

Финальным испытаем конкурса стало интеллектуальное шоу. Липчанка соревновалась с двумя юными исследователями — 15-летним Максимом Гришковым из Новосибирской области и 21-летним Павлом Морозовым из Тамбова — и одержала победу.

Помимо «Биохимии открытий» финальные состязания проводились ещё в двух направлениях — «Энергия и числа» и «Наука в жизни». Победители и призёры конкурса смогут пройти стажировку в ведущих научных центрах страны, получили дополнительные баллы при поступлении в МГТУ имени Н. Баумана, Университете МИСИС, РУДН имени П. Лумумбы и другие вузы, а также гранты на проведение научно-исследовательских работ от партнёров: победители — по 300 000 рублей, призёры — по 100 000 рублей.

Организаторы отмечают, что шестой сезон конкурса «Наука. Территория героев» стал рекордным: в нём приняли участие более 27 тысяч человек. Всего за шесть лет проект охватил около 117 тысяч школьников и студентов.

«Липецкая молодёжь — талантливая, активная, неравнодушная и целеустремлённая. Мы стараемся, чтобы у неё были все условия для роста и развития, в том числе и в научной сфере», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.