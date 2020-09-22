22 сентября. 60-летний житель Добринского района скончался с подтверждённым COVID-19

Житель Добринского района с подтверждённым COVID-19 умер в Липецкой области. В регионе это уже 39-я смерть пациента с коронавирусом.

Умершему было 60 лет. Мужчина находился на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

В связи с имеющейся у пациента тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы, гипертонической болезнью внебольничная пневмония имела тяжелое течение, на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности констатирована смерть, говорится в сообщении оперштаба.