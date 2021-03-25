Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Добринского района и его 16-летнего подельника.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста).

По данным следствия, 23-летний фигурант, осознавая, что вовлекает подростка в преступную деятельность, использовал сложившиеся между ними доверительные отношения и предложил несовершеннолетнему участие в кражах. При этом он обещал подростку равную долю вырученных от продажи краденого имущества денежных средств.

Получив его согласие, фигурант в компании несовершеннолетнего в сентябре – октябре 2020 года совершили серию краж из автомобилей на территории Добринского района.

Вскрывая замки отечественных автомобилей, они забирали все, что представляло для них ценность: акустические системы, инструменты, автозапчасти, рыболовные снасти, резиновая лодка, аккумуляторные батареи и многое другое, общей стоимостью более 30 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела фигуранты признались и раскаялись в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.