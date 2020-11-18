23 млрд рублей направят в развитие сельского хозяйства Липецкой области

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал 7 соглашений с сельхозпредприятиями. До 2025 года в регионе будут реализованы крупные инвестпроекты.

Компания «УК Агрокапитал» построит в районе села Архангельское Елецкого района тепличный комплекс площадью 45,5 га. Объём инвестиций – 14,5 млрд рублей.

Две молочные фермы и комбикормовый завод появятся в селе Рогожино Задонского района. Компания «КолоСС» инвестирует в строительство этих объектов 2,125 млрд рублей.

Глубокой переработкой гороха займутся в Елецком районе. Будут производить белковые ингредиенты, пищевые волокна и крахмал. В строительство завода компания «Анева» вложит 4 млрд рублей.

Агропромышленный холдинг «Экокультура» планирует строительство малоэтажного жилого комплекса в Усманском районе в рамках комплексного развития сельских территорий. Объем инвестиций – 1,042 млрд рублей.

В Липецком районе откроют завод по производству сыров. «Кузминки-Молоко» планирует вложить в реализацию проекта 700 млн рублей.

Компания «Генетика ПИК» инвестирует 350 млн рублей в строительство центра искусственного осеменения свиней в Хлевенский районе.

Ещё один центр искусственного осеменения свиней в Становлянском районе построит «Отрада Фармз». Объём инвестиций – 350 млн рублей.