23 сентября. Два человека с подтверждённым коронавирусом умерли в Липецкой области

В Липецкой области зарегистрированы ещё две смерти пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Умерли 55-летний мужчина и 59-летняя женщина из Липецка. Всего от коронавируса в регионе умер 41 человек.

Оба пациента получали лечение в стационаре по поводу двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

В связи с имеющихся у мужчины тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы, гипертонической болезни и сахарного диабета внебольничная пневмония имела тяжелое течение, на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть.

Женщина страдала тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями. В связи с чем внебольничная пневмония также имела тяжелое течение.