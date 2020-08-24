В регионе

24 августа. В Липецкой области 18 новых случаев инфицирования COVID-19

13 минут назад
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За последние сутки в регионе подтверждены 18 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 10
  • г. Елец – 3
  • Долгоруковский район – 1
  • Задонский район – 2
  • Липецкий район – 1
  • Усманский район – 1

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 4952 случая новой коронавирусной инфекции, 4477 человек выздоровели, 25 человек умерли. 450 — на лечении.

По состоянию на 13.00, 24.08.2020 г. в больницах находятся:

235 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

139 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 215 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

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