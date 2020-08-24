24 августа. В Липецкой области 18 новых случаев инфицирования COVID-19

За последние сутки в регионе подтверждены 18 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 10
- г. Елец – 3
- Долгоруковский район – 1
- Задонский район – 2
- Липецкий район – 1
- Усманский район – 1
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 4952 случая новой коронавирусной инфекции, 4477 человек выздоровели, 25 человек умерли. 450 — на лечении.
По состоянию на 13.00, 24.08.2020 г. в больницах находятся:
235 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
139 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 215 пациентов с лёгкой формой COVID-19.