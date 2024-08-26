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24 и 25 августа сотрудники управления благоустройства продолжали вывозить мусор с улиц Липецка. Специалисты приводили в порядок улицы 40 лет Октября, Ленина, Плеханова, Папина, Неделина, Зегеля.

«Бродвеи подметали» улицы Московская, Ушинского, В.Музыки, Студеновская, Желябова, И.Франко, Катукова, Кривенкова.

Осуществлялась мойка тротуаров на улицах Ковалева, Баумана, Э.Белана, Свиридова, М.Горького, Гагарина.

«Все дворы в Липецкой области должны быть комфортными и благоустроенными», — не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.