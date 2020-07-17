24 июля в Петровском состоится областная ярмарка

Областная розничная ярмарка состоится в следующую пятницу, 24 июля, в п. Петровский. Время работы ярмарки: с 8.00 до 14.00 часов.

В ней примут участие предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, малого бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, заготовительные организации района и области.

В широком ассортименте будут представлены товары народного потребления, овощная продукция, мясо говядины, птицы и многое другое.

Организатором ярмарки является управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, ответственными исполнителями – управление сельского хозяйства Липецкой области, ОКУ «Агенство содействия развитию торговой деятельности», администрация Добринского муниципального района.