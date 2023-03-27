1966 год

Всем классом — в колхоз

Рабочим профессиям в стране уделяется огромное внимание. Уже со школьной скамьи юношей и девушек готовят к трудовой деятельности на заводах, фабриках, полях и фермах. Показателен пример десятиклассников Нижнематренской средней школы, которые в марте сдали экзамены по производственному обучению. Перед этим они изучали устройство тракторов и сельхозмашин, растениеводство. После окончания школы ребята получат с аттестатом зрелости удостоверения полеводов-механизаторов.

А выпускники Верхнематренской школы пошли еще дальше. За пару месяцев до экзаменов обратились через газету к своим сверстникам со всего района с призывом остаться в селе. Сами они твердо решили всем выпуском в составе 55 человек пойти после окончания школы работать на поля и фермы родного хозяйства — колхоза имени Фрунзе.

1978 год

Новинка хворостянских сыроделов

На Хворостянском маслозаводе освоили выпуск сыра «Сусанинский». Преимущество нового сорта — эластичная консистенция и отличные вкусовые качества, а содержание жира в нем доходит до 45 процентов.

Технология его изготовления сложная. В том, что она освоена, большая заслуга старшего мастера завода Валентины Бобровских, старшего лаборанта Лидии Гусевой, заквасочницы Валентины Веселовой, рабочих-сыроделов Евдокии Ореховой, Валентины Шкирминой, Татьяны Усовой и других.

Кроме «Сусанинского», завод выпускает еще и сыр «Пошехонский».

1989 год

Дефицит создаем сами

Нынешнему поколению трудно это представить, но в конце 80-х многие промышленные товары перешли в разряд дефицитных. Причем иногда по вине самих слишком запасливых покупателей. В марте в газету писали возмущенные читатели: «В поселке полная неразбериха с продажей стирального порошка. Вначале сказали, что торговать им будут в хозмаге. С самого утра здесь собрались десятки людей. Порошок привезли лишь во второй половине дня и стали торговать им у мебельного магазина, покупатели бросились туда. Толчея, неразбериха. Многие опять остались без порошка…».

Ситуацию прокомментировали в Добринском райпо: «В последнее время проблема моющих средств стоит, действительно, остро. Но это вовсе не означает, что их стало меньше поступать в продажу. В первом квартале прошлого года было продано по Добринке 45 тонн моющих средств. Столько же поступило в торговлю и в январе-марте текущего года. Но кто видел свободно стоящими на прилавке порошки или пасты? Всюду, где их продавали, образовывалась толпа людей. Многие брали товар впрок».

Чтобы решить проблему, отпуск моющих средств в магазинах было решено вести по составленным поссоветом спискам семей, проживающих в Добринке.

1995 год

Кому горошку?

К чему только не приходилось прибегать, чтобы выжить в сложных экономических условиях начала 90-х годов. Вот и в акционерном обществе «Добринский элеватор», чтобы хоть как-то смягчить удар экономической стихии, решили заняться подсобным промыслом. Здесь пущена в действие линия по производству горохового концентрата. Продукция пользуется спросом, потому что недорогая. Один килограмм стоит 800 рублей, что в четыре раза дешевле макаронных изделий и в два-три раза — пшена и риса.

2001 год

Исчезли с карты района

Молодежь уехала в города, старики умерли. Бесхозные сады и огороды заросли бурьяном. Такая безрадостная картина наблюдается в деревнях Фоновка, Новая Байгора и Каверино — Дубовского, Хворостянского и Каверинского сельсоветов.

Решением XII-й сессии районного Совета депутатов эти поселения, как «не имеющие населения», исключены из дальнейшего учета.