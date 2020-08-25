25 августа. В Липецкой области 16 случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки в регионе подтверждены 16 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 11

г. Елец – 1

Данковский район – 1

Краснинский район – 3

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 4968 случаев новой коронавирусной инфекции, 4506 человек выздоровели, 25 человек умерли. 437 — на лечении.

По состоянию на 13.00, 25.08.2020г. в больницах находятся:

232 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

135 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 205 пациентов с лёгкой формой COVID-19.