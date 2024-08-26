25 детских садов Липецкой области будут отремонтированы до конца года. Средства выделены из регионального бюджета.

В Ельце к новому учебному году преобразятся шесть дошкольных учреждений. В садике №1 проводится капитальный ремонт. Обновлены фасад и окна, сейчас специалисты меняют коммуникации – электрику, отопление, канализацию. В детских садах №39 и №40 завершаются кровельные работы, в №21-м – работы в пищеблоке. Ещё в двух учреждениях – №24 и № 31 – ремонтируются санузлы, сообщили в управлении строительства и архитектуры.

«Вложение средств в ремонт детских садов — это инвестиция в будущее, которое начинается с заботы о детях сегодня. Необходимо создать для малышей комфортное и стимулирующее пространство, которое способствует их гармоничному развитию. Кроме того, регулярный ремонт и обновление садиков помогают поддерживать высокие стандарты безопасности, что крайне важно для подрастающего поколения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.