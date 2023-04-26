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Сегодня в ходе 24-ой сессии депутаты Липецкого облсовета одобрили кандидатуры на присуждение областной премии родителям многодетных семей.

Почетная премия вручается семьям за рождение и воспитание детей, сохранение и укрепление семейных традиций, ценностей семейной жизни.

Ежегодно присуждается 25 таких премий. Размер областной единовременной премии родителям многодетных семей составляет 100 тысяч рублей. В регионе она вручается с 2021 года.

В этом году областной премии удостоены следующие семьи:

– Бурковы Андрей Николаевич и Анна Николаевна из города Грязи;

– Добровольские Анатолий Фёдорович и Ольга Петровна из поселка совхоза «Агроном» Лебедянского района,

– Дорохины Сергей Иванович и Нина Анатольевна из села Преображенье Измалковского района,

– Ильины Алексей Николаевич и Ирина Анатольевна из Липецка,

– Кадура Дмитрий Николаевич и Анна Юрьевна из Ельца,

– Кан Евгений Игоревич и Светлана Петровна из села Ярлуково Грязинского района,

– Кеменовы Алексей Васильевич и Галина Никифоровна из села Кривополянье Чаплыгинского района,

– Ковчак Михаил Станиславович и Алина Викторовна из села Колодези Данковского района,

– Кононовы Александр Иванович и Татьяна Ивановна из деревни Петровское Тербунского района,

– Кудиновы Владимир Николаевич и Татьяна Юрьевна из деревни Петрищево Становлянского района,

– Малаховы Дмитрий Викторович и Юлия Георгиевна из Усмани,

– Маммабуттаевы Михаил Валерьевич и Наталья Анатольевна из деревни Ивановка Елецкого района,

– Масюра Дмитрий Сергеевич и Татьяна Рафаэльевна из Липецка,

– Пищулины Сергей Николаевич и Ольга Владимировна из Ельца,

– Родионовы Александр Юрьевич и Ирина Александровна из села Хлевное,

– Славгородские Алексей Васильевич и Эмма Михайловна из села Донское Задонского района,

– Сурковы Петр Ильич и Нина Константиновна из деревни Евлановка Добринского района,

– Суюновы Шавкат Нуруллаевич и Вера Михайловна из села Решетово-Дуброво Краснинского района,

– Сырых Сергей Иванович и Светлана Валерьевна из села Волово,

– Туриновы Николай Леонидович и Алла Игоревна из Липецка,

– Фокины Олег Михайлович и Анастасия Николаевна из села Долгоруково,

– Хромых Анатолий Васильевич и Валентина Ивановна из села Знаменское Лев-Толстовского района,

– Черемисины Алексей Сергеевич и Татьяна Геннадьевна из Липецка,

– Шебалковы Андрей Александрович и Анна Валерьевна из села Кривец Добровского района,

– Якунин Владимир Валерьевич и Воронина Маргарита Николаевна из Липецка.

Претенденты заняты в различных сферах деятельности. Среди них – учителя, священнослужители, медицинские работники, водители, инженер, пожарный, сотрудники органов внутренних дел, работники ПАО «НЛМК». Среди представителей также 2 семьи состоят в браке более 50 лет. Всего в 25 семьям воспитывается 114 детей. Самой многодетной семьей является семья из Льва-Толстовского района с 14 детьми. В 3 семьях сыновья являются участниками специальной военной операции.

Премия присуждается семьям, кто состоит в зарегистрированном браке не менее 15 лет и постоянно проживает на территории Липецкой области. Также среди критериев – хорошая и отличная успеваемость детей по учебным предметам, отсутствие дисциплинарных нарушений, постоянное активное участие и успехи родителей и детей в различных видах общественно значимой деятельности.

Вручение областной премии состоится в торжественной обстановке не позднее 1 июля текущего года.