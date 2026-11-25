В Липецкой области наградили 25 женщин, воспитавших детей и внесших большой вклад в укрепление семейных ценностей. Торжественная церемония прошла в правительстве региона и была приурочена ко Дню матери. Награды женщинам вручил первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко.

Среди награждённых — учителя, медицинские работники, сотрудницы предприятий и многодетные мамы. У каждой своя история, но всех объединяет любовь к детям и забота о семье. Самая большая семья у Светланы Казаковой из Чаплыгинского округа. Она воспитала 11 детей. Пятеро её сыновей участвовали в специальной военной операции, один из них погиб.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес семей защитников Отечества. Благодарственные письма правительства Липецкой области вручили трём матерям и бабушке, воспитавшим Героев Российской Федерации.В этом году размер премии к почётному знаку «Слава Матери» увеличили с 50 до 75 тысяч рублей. Награда существует уже 25 лет. За это время её удостоены 650 жительниц региона.

В Липецкой области также действуют различные меры поддержки семей с детьми: выплаты при рождении ребёнка, компенсации многодетным семьям, сервис «Моя няня» и бесплатное профессиональное обучение для мам.

«За каждой большой семьёй стоит огромный ежедневный труд. Наши мамы успевают воспитывать детей, работать, помогать близким и находить силы для других. Особенно хочется поблагодарить женщин, чьи сыновья защищают Родину. Их любовь, терпение и поддержка заслуживают самого глубокого уважения. Поздравляю всех награждённых и желаю здоровья и благополучия их семьям», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.