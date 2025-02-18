250 жителей подали заявки на образовательную программу «Гордость Липецкой земли». Регистрация участников на сайте проекта гордость48.рф продолжается, заявки принимают не только от действующих военнослужащих и ветеранов СВО, но и военных волонтёров.

Региональный аналог президентской программы «Время героев», «Гордость Липецкой земли» обсуждалась и губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым на встрече с демобилизованными бойцами. Многие из присутствовавших уже изъявили желание работать на благо родного региона. «Предложил всем парням зарегистрироваться: их опыт в части принятия конкретных решений нам очень пригодится», — отметил Игорь Артамонов, комментируя встречу в своём тг-канале.

Также руководитель области сообщил бойцам о создании региональной Ассоциации ветеранов СВО, одной из задач которой будет консолидация волонтёров и общественных организаций в части помощи бойцам за ленточкой и подготовка к их возвращению. «На встрече парни озвучили несколько предложений, направленных на помощь ребятам, которые возвращаются домой, и их родным. От создания общественных советов ветеранов СВО при главах районов и округов до учреждения специальной госнаграды для наших Героев. Создать отдельное волонтёрское движение, которое будет помогать пожилым родственникам военнослужащих, по-моему, тоже отличная идея. Взяли предложения в работу», — подчеркнул Игорь Артамонов.