2507 семей получили в этом году повышенный материнский капитал, который сегодня составляет 693 144,1 рубля. Такая сумма полагается семьям, в которых второй или последующий ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало.

После рождения ребенка Пенсионный фонд оформляет сертификат в электронном виде и направляет в личный кабинет родителя на сайте ПФР и портале госуслуг. После этого можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток.

Для удобства граждан отделение Пенсионного фонда по Липецкой области заключило соглашения об информационном обмене с 12 банками и 35 образовательными заведениями от дошкольного звена до ВУЗов., чтобы родители могли быстрее и проще воспользоваться самыми востребованными направлениями программы – улучшением жилищных условий и обучением детей.

Благодаря информационному обмену между организациями родителям не нужно собирать дополнительные справки. В банке вместе с оформлением кредита на покупку или строительство жилья одновременно подается заявление о распоряжении средствами. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк.

Если же семья решила направить деньги на обучение ребенка, а между отделением фонда и образовательным учреждением заключено соглашение, родителям не нужно представлять в ПФР копию договора об оказании платных услуг. Вся необходимая информация запрашивается фондом самостоятельно.