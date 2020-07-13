За трое суток на дорогах Липецкой области погибли четыре человека

10 июля на дорогах пострадали два велосипедиста. В Липецке, в 12:05, на ул. Стаханова 63-летний водитель, управляя а/м Тойота Камри, допустил наезд на 13 -летнего велосипедиста. Пострадавший доставлялся в ЛОДКБ, после оказания помощи отпущен. По предварительным сведениям, причиной наезда стало нарушение правил проезда пешеходного перехода водителем.

В Усмани, в 14:50, на ул. Вельяминова 82-летний водитель а/м ВАЗ-2106 допустил наезд на 62-летнюю велосипедистку. Она была доставлена в медицинское учреждение, после оказания помощи направлена на амбулаторное лечение. В летние дни, когда на дорогах передвигается значительное количество велосипедистов, от автомобилистов требуется повышенное внимание.

В эти же сутки в Данковском районе, в 12:05, на а/д Воскресенское – Ивановка – Березовка – Данков 35-летний водитель а/м Мицубиси Оутлендер, по предварительным сведениям, не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся навстречу а/м Дэу-Нексия. Среди пострадавших – водитель Дэу-Нексии, а также 44-летняя пассажирка этого автомобиля и 34-летняя пассажирка Мицубиси Оутлендер.

В эти же сутки в Добринском районе, в 19:25, на а/д Воронеж – г. Тамбов 24-летняя водитель а/м Лада Калина, по предварительным сведениям, не учла дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, в результате чего допустила столкновение с «Мерседесом» под управлением 35-летней автоледи. В ДТП пострадали водитель Лады Калины, 14-летний пассажир и 42-летняя пассажирка данного автомобиля. Травмирована была также и водитель «Мерседеса».

Одиннадцатого июля в Чаплыгинском районе в 3:48, на а/д Чаплыгин-Дубовое 23-летний водитель а/м ВАЗ-21093 не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии водитель скончался при транспортировке в лечебное учреждение, два пассажира, 25-летний мужчина и 26-летняя женщина были доставлены в ГУЗ «Чплыгинская РБ».

В эти же сутки в Хлевенском районе 23:41, на автодороге М-4 «Дон» 24-летний водитель, управляя автомобилем Пежо-308, допустил опрокидывание транспортного средства. Водитель и неустановленный пассажир автомобиля от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Предварительная причина трагедии несоблюдение скоростного режима. Несоблюдение скорости одно из главных следствий страшных дорожных трагедий. Каждый садящийся за руль обязан учитывать этот фактор риска.

Двенадцатого июля имело место еще одно ДТП возможно также связанное с нарушением скоростного режима. В Измалковском районе, в 21:10, 51-летний водитель автомобиля ВАЗ – 2110, двигаясь по полевой дороге со стороны д. Матвеевка, допустил опрокидывании транспортного средства. В результате водитель и 40-летняя пассажирка получили телесные повреждения.

В эти же сутки, в Становлянском районе, 8:40, на автодороге М-4 «Дон» 45-летний водитель а/м Хундай допустил наезд на стоящий полуприцеп «Шмитц Каргобул», находящийся в сцепке с автомобилем ДАФ, с последующим наездом на 48-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму.

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4592 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 27 водителей.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 4182 случая превышения скорости, говорится в сообщении УГИБДД УМВД России по Липецкой области.