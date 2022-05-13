Майские праздники у липчан традиционно сопровождаются выездом на природу. Но пикник в лесу может стать правонарушением при несоблюдении правил пожарной безопасности в период пожароопасного сезона, который установлен в Липецкой области с 12 апреля 2022 года. В период с 30 апреля по 10 мая на 26 любителей разжечь костёр в лесу были составлены протоколы по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ. Максимальная сумма штрафа за это правонарушение на сегодняшний день составляет три тысячи рублей. Кроме того, в ходе патрулирования были выявлены два случая незаконного выпаса скота в защитных лесах и один случай организации свалки в лесу. Нарушители выявлены, на них также составлены протоколы.

На территории Липецкой области утверждено 300 маршрутов патрулирования лесов. С начала 2022 года государственными лесными инспекторами составлено 83 протокола об административных правонарушениях. Всего административных штрафов наложено на сумму 30 тысяч рублей, из них взыскано 20,3 тысяч.

Управление лесного хозяйства Липецкой области обращается к гражданам области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов. Запрещается разводить костры в лесах, бросать горящие спички, окурки, стекло и стеклянную тару и оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы.

При обнаружении лесного пожара, а также других нарушений законодательства (незаконная рубка, свалка мусора и др.) в лесах, просим сообщать об этом по бесплатному телефонному номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.