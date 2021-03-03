Развитие кооперативного движения является для Липецкой области стратегическим направлением. Кооперация охватывает более 80 тысяч личных подсобных хозяйств и 124 крестьянских фермерских хозяйства. В прошлом году доход на одного члена кооператива составил 45 тысяч рублей в год. Кооперативы закупили сельскохозяйственную продукцию на 7,5 млрд. рублей.

Липецкая область выступила пилотным проектом в развитии системы кооперации. Поддержка многоуровневой кооперации в нашем регионе осуществляется с 2010 года. Меры государственной поддержки охватывают все направления – от регистрации до организации сбыта. Кооперативы могут воспользоваться одновременно всеми видами субсидий. Помимо государственной поддержки, для кооперативов предусмотрены налоговые льготы, которые обеспечивают финансовую устойчивость кооперативов. На федеральном уровне гранты на развитие материально-технической базы начали выделять сельскохозяйственным кооперативам с 2015 года.

За последние три года 26 липецких кооперативов из 14 районов стали получателями грантовой поддержки. 240 млн рублей бюджетных средств были направлены на производство комбикормов и сыров, откорм КРС, производство и переработку молока, переработку мяса и меда, а также на закупку, хранение и переработку овощей и картофеля. По итогам 2020 года выручка грантополучателей составила почти 457 млн рублей. Эти сельхозкооперативы за три года создали дополнительно 187 рабочих мест.

«Хорошо функционирующая кооперация обеспечивает социальную стабильность общества, повышает качество жизни сельского населения, поэтому мы уже много лет уделяем первостепенное внимание ее развитию, – отмечает начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. – За эти годы удалось многого достичь. Липецкая область стала общероссийской площадкой по обмену опытом развития кооперации, выработке основных направлений ее развития».