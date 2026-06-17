26 липецких выпускников сдали первые ЕГЭ на 100 баллов

Предварительные итоги первых единых государственных экзаменов объявлены в Липецкой области. На высший балл три предмета сдали 26 выпускников. Больше половины из них – 17 человек – получили сотню по химии. Это лучше прошлогодних результатов, когда такие оценки получили 14 ребят.

Губернатор региона Игорь Артамонов связал положительную динамику в том числе с обновлением школьной инфраструктуры. В регионе капитально ремонтируют школы, открывают профильные лаборатории, что повышает интерес учеников к естественным наукам.

«Нашим предприятиям нужны химики, физики, инженеры. Мы видим, что вложения в ремонт школ и создание современных лабораторий работают: дети начинают глубже изучать предметы и показывают высокие результаты. В этом году по нацпроекту «Молодёжь и дети» ремонтируем 36 школ в регионе. Уверен, хороших результатов будет больше», – отметил губернатор.

Кроме химии липецкие выпускники получили 100 баллов по истории и литературе.