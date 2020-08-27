27 августа. В Липецкой области 16 новых случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области подтвердились 16 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 11
- Воловский район – 1
- Измалковский район – 1
- Липецкий район – 1
- Усманский район – 2
Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 5001 случай новой коронавирусной инфекции, 4562 человека выздоровели, 26 человек умерли. 413 — на лечении.
По состоянию на 16.00, 27.08.2020г. в больницах находятся:
258 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
154 человека с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 155 пациентов с лёгкой формой COVID-19.