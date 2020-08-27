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27 августа. В Липецкой области 16 новых случаев инфицирования коронавирусом

7 минут назад
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За последние сутки в Липецкой области подтвердились 16 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 11
  • Воловский район – 1
  • Измалковский район – 1
  • Липецкий район – 1
  • Усманский район – 2

Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 5001 случай новой коронавирусной инфекции, 4562 человека выздоровели, 26 человек умерли. 413 — на лечении.

По состоянию на 16.00, 27.08.2020г. в больницах находятся:

258 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

154 человека с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 155 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

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