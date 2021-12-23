Прокурор Октябрьского района г. Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 27-летнего липчанина по обвинению в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По версии следствия, 16.11.2021 г. в территориальный отдел полиции поступило сообщение, о том, что из одной из квартир в многоквартирном доме по ул. Стаханова, в которой находятся трое малолетних детей, доносятся угрозы убийством в адрес их матери.

Для проверки сообщения по указанному адресу прибыл старший оперуполномоченный полиции, который предъявил находящемуся в состоянии алкогольного опьянения дебоширу служебное удостоверение и потребовал прекратить противоправные действия.

Сознавая, что перед ним находится представитель власти, в ответ на его законное требование, обвиняемый начал выражаться нецензурной бранью, хватать полицейского за форменную одежду, препятствуя своему доставлению в дежурную часть полиции.

Указанные действии квалифицированы по ч.1 ст.318 УК РФ.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.