«Точки роста» открываются в Липецкой области. В рамках реализации нацпроекта «Образование» в 2021 году будет создано 27 центров образования цифрового и гуманитарного профилей, сообщает управление образования и науки Липецкой области. В мир IT-технологий погрузились ученики уже 67 школ региона. Многофункциональные устройства, интерактивные комплексы, ноутбуки для мобильных классов, квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, цифровые фотоаппараты и планшеты, 3D-принтеры, комплекты для обучения шахматам – все это создает современную образовательную среду и помогает школьникам определиться с выбором будущей профессии.

«Подобные проекты очень важны, – считает глава региона Игорь Артамонов. – Современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодёжь, умеющую разбираться в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо. Перед школьниками из сёл и деревень открываются новые перспективы».

Обычные предметы в «Точках роста» приобрели новую окраску. Например, на ОБЖ теперь изучается не только теория в учебнике, но и практика. Ребята тренируются оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. Отрабатывают технику наложения повязок при кровотечениях, действия при остановке дыхания и многое другое.