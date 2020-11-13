27 праздничных ёлок украсят Липецк к Новому году

До 15 декабря областной центр засияет тысячами новогодних огней. Первыми эстафету украшения подхватили культурные пространства Липецка. В парках областного центра уже начали устанавливать и украшать новогодние деревья. Сотни метров иллюминации, разноцветные фонарики-гирлянды, динамичная музыка и новогоднее настроение поселятся этой зимой на территории всех парков.

Праздничные новогодние ёлки украсят пять городских пространств. В парке «Сказка» ёлку установили в самом центре, в Нижнем парке эту зиму праздничное дерево встретит рядом с ледовым катком и качелями. Зимняя красавица в парке Металлургов появится возле сувенирной лавки. Самая сказочная елочка будет установлена в амфитеатре парка «Быханов сад». Там от еловой макушки растянутся десятки сияющих гирлянд. На центральной аллее парка ярко засияют тридцать четыре звездочки, здесь же установят полюбившихся липчанам светодиодных оленей. Парк Победы будет украшать живая ель, которая растет возле колеса обозрения, её украсят в соответствии с новой стилистикой парка.

Как рассказали в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, за счёт бюджетных средств ели установят на основных площадях города.

Так, 25-метровые искусственные красавицы появятся на площади Петра Великого и в районе дворца спорта «Звёздный». Дерево высотой 18 метров установят в районе Университетский, также 18-метровую металлическую конструкцию, в которую вставят ветви живой сосны, смонтируют на площади рядом с областным центром культуры, народного творчества и кино. А перед Дворцом культуры на площади Константиновой липчане увидят 13,5-метровую ель.

Также в разных районах города появятся народные ели. Монтаж новогодних красавиц будет осуществлён за счёт средств городского бюджета, а липчане смогут принять участие в украшении ёлок и вложить частичку своей души в новогоднее убранство города. Народные ёлки засияют в районах Свободный Сокол, Силикатный, Матырский, Дачный, ЛТЗ, Сырский Рудник, 15 микрорайон, рядом с домом №4 по улице Хорошавина и Домом музыки на улице Осипенко. В основном это будут металлические каркасы высотой от пяти до десяти метров с живыми ветвями.

По инициативе и за средства общественности, управляющих компаний и депутатского корпуса горсовета народные новогодние ели поставят ещё в восьми дворах областного центра по адресам: Космонавтов,8, Бородинская, 47, Филипченко 5/2, Соборная,3, Бескрайняя,22, Хренникова, 5 и возле школы №29 в Университетском.