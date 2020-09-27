27 сентября. В Липецкой области 36 новых случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области еще у 36 человек подтвердился диагноз COVID-19 (днем ранее было столько же).
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 13
- г. Елец – 5
- Грязинский район – 3
- Добринский район -2
- Елецкий район – 2
- Измалковский район – 1
- Липецкий район – 2
- Становлянский район – 2
- Тербунский район – 3
- Чаплыгинский район – 3
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5987 случаев новой коронавирусной инфекции, 5314 человек выздоровели, 42 человека умерли. 631 — на лечении.