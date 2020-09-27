27 сентября. В Липецкой области 36 новых случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области еще у 36 человек подтвердился диагноз COVID-19 (днем ранее было столько же).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 13

г. Елец – 5

Грязинский район – 3

Добринский район -2

Елецкий район – 2

Измалковский район – 1

Липецкий район – 2

Становлянский район – 2

Тербунский район – 3

Чаплыгинский район – 3

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5987 случаев новой коронавирусной инфекции, 5314 человек выздоровели, 42 человека умерли. 631 — на лечении.