В регионе

27 сентября. В Липецкой области 36 новых случаев инфицирования коронавирусом

1 час назад
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За последние сутки в Липецкой области еще у 36 человек подтвердился диагноз COVID-19 (днем ранее было столько же).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 13
  • г. Елец – 5
  • Грязинский район – 3
  • Добринский район -2
  • Елецкий район – 2
  • Измалковский район – 1
  • Липецкий район – 2
  • Становлянский район – 2
  • Тербунский район – 3
  • Чаплыгинский район – 3

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5987 случаев новой коронавирусной инфекции, 5314 человек выздоровели, 42 человека умерли. 631 — на лечении.

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