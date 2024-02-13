Более 130 центров «Точка роста» открыты в Липецкой области с 2019 по 2023 годы. Они помогают детям знакомиться с современными технологиями и пробовать себя в необычных профессиях. Классы обустраивают в школах и небольших городах благодаря национальному проекту «Образование». Ученики разного возраста могут посещать «Точки роста» бесплатно и изучать робототехнику, VR-технологии, 3D-моделирование и другие дисциплины.

Одна из первых «Точек роста» в Липецкой области открылась в школе № 2 в селе Доброе в 2019 году. Сейчас здесь занимаются более 500 ребят с 1 по 11 класс. Для занятий приобрели интерактивный комплекс, сенсорные ноутбуки, квадрокоптеры, шлем виртуальной реальности, 3D-принтер, лазерный гравер, наборы для робототехники, фотоаппарат, видеокамеру и многое другое.

Здесь проводят уроки технологии, информатики, ОБЖ, истории и английского. А после уроков организуют кружки дополнительного образования» «Инженеры-изобретатели», «Базовая робототехника» «Робототехника», «Лазерная резка», «Креативное рукоделие», «Беспилотные летательные аппараты и геоинформационные технологии». На 3D-принтере и лазерном гравере ребята создают поделки. Например, линейки, медали, кормушки для птиц, разделочные доски. Их охотно покупают туристы на фестивале «Доброе сало». Напечатанные школьниками на 3D-принтере поделки представили на выставке «Россия» на ВДНХ в рамках дней Добровского района.

Благодаря обучению в «Точке роста» и современному оборудованию, ученики школы побеждают в конкурсах, олимпиадах по робототехнике и технологии. Так, Никита Животворев победил в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии, Валерия Моторина стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Андросов Тимофей вошел в призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Многие школьники собираются выбрать профессию, связанную с управлением беспилотными летательными аппаратами или робототехникой.

«Подобные проекты очень важны, – считает губернатор региона Игорь Артамонов. – Современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодежь, способную разбираться в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо, перед детьми открываются новые перспективы».

В Липецкой области с 2019 по 2023 открыто 139 «Точек роста».В 2024 году планируют открытие еще 27 центров.