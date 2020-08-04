В Добринке расчищают территорию для будущей большой стоянки

По многочисленным просьбам жителей районного центра в эти дни ведется подготовка территории для будущей большой автостоянки. Сейчас освобождается от растительности площадка с тыльной части одного из зданий, расположенного по улице Октябрьской.

Наши коммунальщики получили конкретное задание – очистить под «ноль» прилегающую территорию. Работа спорится. Тракторные тележки, доверху заполненные ветками и хворостом, друг за другом убывают на полигон для сбора мусора. Глава муниципалитета Сергей Москворецкий лично убедился в том, что преображение общественного пространства ведется хорошими темпами.

– До наступления холодов, – отметил он, – только в Добринке нам предстоит немало сделать в плане благоустройства. Так, в жилом микрорайоне по улице Воронского скоро начнем устанавливать многофункциональную спортивную площадку с искусственным покрытием. Местные жители всех возрастов смогут в любую погоду поиграть здесь в мини-футбол, волейбол и баскетбол. По периметру площадки установим освещение, что позволит всем желающим проводить спортивный досуг и в темное время суток. Намечены работы по строительству еще одного пешеходного тротуара длиной 1, 1 км. Он протянется от конторы райпо по улице Мира до улицы Корнева, соединившись напротив военкомата с уже построенным путепроводом. Еще одна задача, стоящая перед нами – сдать в эксплуатацию первую очередь парка на улице Октябрьской.

Также Сергей Петрович рассказал, что осенью продолжатся работы по отсыпке щебнем и асфальтирование трех переулков районного центра.

На следующий год начнут строить объездную дорогу с улицы Фрунзе до поворота на Плавицу. Местные жители неоднократно обращались с жалобами на неудобства, связанные с проходящими по улицам Фрунзе-Кирова-Строителей большегрузами. Особенно эти обращения актуальны в весеннюю и осеннюю распутицу. На 2021 год запланировано сдать в эксплуатацию первый отрезок путепровода. В 2022 году по нему будет открыто сквозное движение, что значительно разгрузит от транспортных потоков микрорайон Чамлычок.

– На одном районном центре дело не остановится, – заверил нас Сергей Москворецкий, – по каждому сельскому поселению нами составлен подробный «план перемен», куда включены вопросы электро- и водоснабжения, капремонта теплосетей, объектов соцкультбыта, и ряд других, важных для селян вопросов.

Как видим, позитивные изменения в «хлебном крае» не только начались, но и продолжатся, в этом нет сомнений. Ведь они являются пунктами предвыборной программы главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. А наш губернатор всегда держит слово.

Эдуард ДЕМИХОВ.

Фото автора.