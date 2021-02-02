В январе-ноябре 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Липецкой области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах сформировался положительно и составил 117,3 млрд рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился (по сопоставимому кругу) на 17,5%. Такие цифры приводит Липецкстат.

Наибольший его удельный вес приходится на организации обрабатывающих производств (74%).

Получили прибыль 276 организаций в размере 124,6 млрд рублей, имели убыток 116 организаций на сумму 7,3 млрд рублей.

Доля прибыльных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (по сопоставимому кругу) снизилась на 3,1 процентного пункта, сумма их прибыли уменьшилась на 14,6%. Наибольший удельный вес прибыльных организаций в Задонском, Измалковском, Лев-Толстовском и Становлянском (по 100%), Усманском (89), Лебедянском (86), Добринском и Добровском (по 80%) муниципальных районах.

Размер просроченной кредиторской задолженности на конец ноября 2020 года составил 8860,7 млн рублей и уменьшился за месяц на 4,1%.

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности на конец ноября 2020 года составила 3,8%.

В структуре просроченной кредиторской задолженности основной объем приходится на долги организаций, осуществляющих деятельность в обрабатывающих производствах; обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха; транспортировке и хранении.