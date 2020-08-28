28 августа. В Липецкой области 19 новых случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 19 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 10

г. Елец – 1

Грязинский район – 1

Задонский район – 1

Лебедянский район – 2

Липецкий район – 1

Усманский район – 3

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5020 случаев новой коронавирусной инфекции, 4578 человек выздоровели, 26 человек умерли. 416 — на лечении.

По состоянию на 14.00, 28 августа 2020 г. в больницах находятся:

272 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

155 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 144 пациента с лёгкой формой COVID-19.