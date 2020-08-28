28 августа. В Липецкой области 19 новых случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области подтверждены 19 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 10
- г. Елец – 1
- Грязинский район – 1
- Задонский район – 1
- Лебедянский район – 2
- Липецкий район – 1
- Усманский район – 3
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 5020 случаев новой коронавирусной инфекции, 4578 человек выздоровели, 26 человек умерли. 416 — на лечении.
По состоянию на 14.00, 28 августа 2020 г. в больницах находятся:
272 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
155 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 144 пациента с лёгкой формой COVID-19.