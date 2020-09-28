28 сентября. В Липецкой области 37 новых случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области еще у 37 человек подтвердился диагноз COVID-19 (в субботу и воскресенье было по 36).
Распределение новых заболевших по муниципалитетам.
- г. Липецк – 11
- г. Елец – 2
- Грязинский район – 5
- Данковский район – 3
- Добринский район – 1
- Елецкий район – 2
- Задонский район – 1
- Измалковский район – 1
- Краснинский район – 7
- Становлянский район – 1
- Тербунский район – 3
Всего на территории региона зарегистрировано 6024 случаев новой коронавирусной инфекции, 5319 человек выздоровели, 42 человека умерли.