28 сентября. В Липецкой области 37 новых случаев инфицирования коронавирусом

За последние сутки в Липецкой области еще у 37 человек подтвердился диагноз COVID-19 (в субботу и воскресенье было по 36).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам.

г. Липецк – 11

г. Елец – 2

Грязинский район – 5

Данковский район – 3

Добринский район – 1

Елецкий район – 2

Задонский район – 1

Измалковский район – 1

Краснинский район – 7

Становлянский район – 1

Тербунский район – 3

Всего на территории региона зарегистрировано 6024 случаев новой коронавирусной инфекции, 5319 человек выздоровели, 42 человека умерли.