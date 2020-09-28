В регионе

28 сентября. В Липецкой области 37 новых случаев инфицирования коронавирусом

3 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области еще у 37 человек подтвердился диагноз COVID-19 (в субботу и воскресенье было по 36).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам.

  • г. Липецк – 11
  • г. Елец – 2
  • Грязинский район – 5
  • Данковский район – 3
  • Добринский район – 1
  • Елецкий район – 2
  • Задонский район – 1
  • Измалковский район – 1
  • Краснинский район – 7
  • Становлянский район – 1
  • Тербунский район – 3

Всего на территории региона зарегистрировано 6024 случаев новой коронавирусной инфекции, 5319 человек выздоровели, 42 человека умерли.

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