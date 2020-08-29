29 августа. В Добринском районе – 2 новых случая инфицирования коронавирусом, в Липецкой области – 21

За последние сутки в Липецкой области подтверждён 21 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 5

Грязинский район – 6

Добринский район – 2

Елецкий район – 2

Лебедянский район -2

Липецкий район – 4

Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 5041случай новой коронавирусной инфекции, 4593 человека выздоровели, 26 человек умерли. 422 — на лечении.

По состоянию на 13.00, 29.08.2020 г. в больницах находятся:

274 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

155 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 148 пациентов с лёгкой формой COVID-19.