Общество

29 августа. В Добринском районе – 2 новых случая инфицирования коронавирусом, в Липецкой области – 21

2 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области подтверждён 21 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 5
  • Грязинский район – 6
  • Добринский район – 2
  • Елецкий район – 2
  • Лебедянский район -2
  • Липецкий район – 4

Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 5041случай новой коронавирусной инфекции, 4593 человека выздоровели, 26 человек умерли. 422 — на лечении.

По состоянию на 13.00, 29.08.2020 г. в больницах находятся:

274 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

155 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 148 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

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