29 августа. В Добринском районе – 2 новых случая инфицирования коронавирусом, в Липецкой области – 21

За последние сутки в Липецкой области подтверждён 21 случай инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 5
- Грязинский район – 6
- Добринский район – 2
- Елецкий район – 2
- Лебедянский район -2
- Липецкий район – 4
Всего на территории Липецкой области зарегистрирован 5041случай новой коронавирусной инфекции, 4593 человека выздоровели, 26 человек умерли. 422 — на лечении.
По состоянию на 13.00, 29.08.2020 г. в больницах находятся:
274 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
155 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 148 пациентов с лёгкой формой COVID-19.