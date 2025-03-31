29 детей из Липецкой области покусали клещи в марте

66 жителей Липецкой области обратились в медучреждения с жалобами на укусы клещей с начала сезона активности кровососущих, 29 из них – дети. Напомним, первый покус был зарегистрировал в регионе 10 марта.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в лабораторию для исследования доставлены 63 клеща. Результаты показали: 12 заражены возбудителем иксодового клещевого боррелиоза, 6 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека, ещё один клещ являлся переносчиком моноцитарного эрлихиоза человека. По данным эпидемиологического анализа, в 10,6% случаев присасывание произошло в природных условиях, тогда как подавляющее большинство укусов – 88% – зафиксировано у домовладений и приусадебных участков.

Липецкий Роспотребнадзор напоминает, что ключевой элемент профилактики от покусов – индивидуальная защита. Это включает соблюдение мер предосторожности при нахождении в опасных зонах, ношение защитной одежды, использование акарицидных средств для обработки вещей и репеллентов для кожи. Подробности – на официальном сайте ведомства.